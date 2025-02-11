x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 10:32
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В трех поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги

Цева адом
Учения
время публикации: 11 февраля 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 09:02
В трех поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги
Ayal Margolin/Flash90

Сегодня, 11 февраля, в трех населенных пунктах на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".

В 10:05 – в поселке Араб аль-Арамшэ, в 11:05 – в поселке Горен, в 12:05 – в поселке Зарит. Эти поселки расположены около границы с Ливаном.

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

Минобороны Израиля предупреждает: в районе Йерухама будут слышны взрывы