В трех поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги
время публикации: 11 февраля 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 09:02
Сегодня, 11 февраля, в трех населенных пунктах на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".
В 10:05 – в поселке Араб аль-Арамшэ, в 11:05 – в поселке Горен, в 12:05 – в поселке Зарит. Эти поселки расположены около границы с Ливаном.
ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.