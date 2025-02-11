ЦАХАЛ объявил об отмене увольнительных в Южном округе
время публикации: 11 февраля 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 08:37
Командование Армии обороны Израиля приняло решение объявить об отмене увольнительных во всех боевых частях и оперативных подразделениях Южного округа.
Также было принято решение о направлении существенных подкреплений для выполнения задач по обеспечению безопасности на территории округа.
Напомним, что накануне, после сообщения ХАМАСа о срыве сделки министр обороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛу подготовиться "к любому возможному сценарию в Газе и для защиты израильских населенных пунктов".