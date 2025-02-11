ЦАХАЛ объявил об отмене увольнительных в Южном округе

Командование Армии обороны Израиля приняло решение объявить об отмене увольнительных во всех боевых частях и оперативных подразделениях Южного округа.

Также было принято решение о направлении существенных подкреплений для выполнения задач по обеспечению безопасности на территории округа.

Напомним, что накануне, после сообщения ХАМАСа о срыве сделки министр обороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛу подготовиться "к любому возможному сценарию в Газе и для защиты израильских населенных пунктов".