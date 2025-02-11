x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 08:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 08:59
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объявил об отмене увольнительных в Южном округе

ЦАХАЛ
время публикации: 11 февраля 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 08:37
ЦАХАЛ объявил об отмене увольнительных в Южном округе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование Армии обороны Израиля приняло решение объявить об отмене увольнительных во всех боевых частях и оперативных подразделениях Южного округа.

Также было принято решение о направлении существенных подкреплений для выполнения задач по обеспечению безопасности на территории округа.

Напомним, что накануне, после сообщения ХАМАСа о срыве сделки министр обороны Исраэль Кац приказал ЦАХАЛу подготовиться "к любому возможному сценарию в Газе и для защиты израильских населенных пунктов".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

ЦАХАЛ сообщил об отмене отпусков в дивизии "Газа"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Исраэль Кац обвинил ХАМАС в нарушении соглашения и дал приказ ЦАХАЛу готовиться