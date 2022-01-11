ДТП в Петах-Тикве, тяжело травмирован мотоциклист
Утром во вторник, 11 января, в Петах-Тикве на углу улиц Шломо Шмельцер и Мартин Гехель автомобиль сбил мотоциклиста. 27-летний мужчина, ехавший на мотоцикле, получил тяжелые травмы.
Бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Бейлинсон". Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, он в сознании.
Полиция проводит расследование.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2022
Водитель грузовика погиб в результате ДТП на Трансизраильском шоссе
Водитель грузовика погиб в результате ДТП на Трансизраильском шоссе