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Израиль

Израильская делегация отправляется в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников.

Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 11 января 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 19:21

Канцелярия Биньямина Нетаниягу сообщила, что премьер поручил главе Мосада Давиду Барнеа, главе ШАБАКа Ронену Бару, генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику премьер-министра Офиру Фальку отправиться в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников.

Это решение было принято после обсуждения ситуации с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, главами служб безопасности и представителями уходящей и будущей администрации США.

Израиль
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