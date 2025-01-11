Израильская делегация отправляется в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников.

Канцелярия Биньямина Нетаниягу сообщила, что премьер поручил главе Мосада Давиду Барнеа, главе ШАБАКа Ронену Бару, генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику премьер-министра Офиру Фальку отправиться в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников.

Это решение было принято после обсуждения ситуации с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, главами служб безопасности и представителями уходящей и будущей администрации США.