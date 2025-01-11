С ноября ЦАХАЛ выявил три мечети, использовавшиеся террористами в Иудее и Самарии

С начала войны ЦАХАЛ и ШАБАК действуют в Иудее и Самарии, чтобы ликвидировать террористов и уничтожить террористическую инфраструктуру. За это время было нанесено около 110 авиаударов по целям на территории Иудеи и Самарии, в результате которых были ликвидированы по меньшей мере 165 вооруженных террористов, представлявших угрозу для сил ЦАХАЛа. Удары наносились с соблюдением мер предосторожности для предотвращения ущерба гражданским лицам, в соответствии с международным правом.

Между тем, ЦАХАЛ постоянно обнаруживает, что террористы используют гражданские объекты, такие как мечети, больницы и учебные заведения, для террористической деятельности. В частности, во время операций в Дженине (19.11.2024) и в Тулькареме (25.12.2024) ЦАХАЛ выявил три мечети, использовавшиеся террористами.

Мечеть "Аль-Джабария" в Дженине: во время операции ЦАХАЛа в районе Дженина террористы открыли огонь по военнослужащим из этой мечети. Утром солдаты вернулись в мечеть для ее осмотра. В подвальном помещении мечети был обнаружен тир, тренировочная площадка и огневые позиции, откуда накануне велся огонь. Около каждого окна в мечети было найдено десятки гильз.

Мечеть "Халид ибн аль-Валид" в Дженине: во время той же операции израильские ВВС заметили большую группу боевиков, которые вели огонь по силам ЦАХАЛа, укрываясь в другой мечети - "Халид ибн аль-Валид".

Мечеть "Абу Бакр ас-Сиддик" в Тулькареме: во время операции ЦАХАЛа израильские ВВС заметили, как террористы бросают взрывчатку с крыши мечети "Абу Бакр ас-Сиддик" в израильских солдат.