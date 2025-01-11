Штаб семей похищенных приветствовал решение Нетаниягу отправить делегацию в Доху

Штаб семей похищенных приветствовал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу отправить делегацию для переговоров в Доху.

Штаб призвал лиц, ответственных за сделку, не упустить шанс: "Работайте до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, и возвращайтесь домой с долгожданной новостью – соглашением, гарантирующим возвращение всех заложников до последнего".

Ранее канцелярия Биньямина Нетаниягу сообщила, что премьер поручил главе Мосада Давиду Барнеа, главе ШАБАКа Ронену Бару, генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику премьер-министра Офиру Фальку отправиться в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников.