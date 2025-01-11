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Израиль

Штаб семей похищенных приветствовал решение Нетаниягу отправить делегацию в Доху

Война "Железные мечи"
Заложники
Газа
время публикации: 11 января 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 19:46
Штаб семей похищенных приветствовал решение Нетаниягу отправить делегацию в Доху
AP Photo/Mahmoud Illean

Штаб семей похищенных приветствовал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу отправить делегацию для переговоров в Доху.

Штаб призвал лиц, ответственных за сделку, не упустить шанс: "Работайте до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, и возвращайтесь домой с долгожданной новостью – соглашением, гарантирующим возвращение всех заложников до последнего".

Ранее канцелярия Биньямина Нетаниягу сообщила, что премьер поручил главе Мосада Давиду Барнеа, главе ШАБАКа Ронену Бару, генерал-майору в отставке Ницану Алону и политическому советнику премьер-министра Офиру Фальку отправиться в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 января 2025

Израильская делегация отправляется в Доху для продолжения переговоров об освобождении заложников