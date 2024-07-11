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Израиль

Обсуждение сделки с ХАМАСом: израильские переговорщики вернулись из Дохи и отправляются в Каир

время публикации: 11 июля 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 16:53
Глава ШАБАКа Ронен Бар
Chaim Goldberg/Flash90

Офис главы правительства Израиля сообщает, что переговорная группа вернулась из Дохи (Катар) после обсуждения с посредниками возможной сделки с ХАМАСом.

Премьер-министр Биньямин Нетанигу провел встречу с переговорной группой. "На встрече обсуждались пункты сделки, касающиеся возвращения заложников и путей реализации плана обеспечения реализации всех целей войны", – сказано в официальном сообщении.

Делегация во главе с главой ШАБАКа Роненом Баром и с представителями ЦАХАЛа вечером 11 июля отправится в Каир для продолжения переговоров, заявляет офис Нетаниягу.

Судя по данным, которые публикуют израильские СМИ, на переговорах в Дохе прогресса достигнуто не было. Одно из разногласий: неготовность Израиля разрешить возвращение жителей в северные районы сектора Газы, где в настоящее время идут интенсивные бои.

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