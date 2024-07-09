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Ближний Восток

"Аль-Хадат": глава ШАБАКа задерживается в Каире для согласования пунктов сделки с ХАМАСом

время публикации: 09 июля 2024 г., 13:50 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 13:50

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщает, что глава израильской обще службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар сегодня, 9 июля, останется в Каире для продолжения переговоров с египетскими и американскими официальными лицами об условиях сделки с ХАМАСом.

По сведениям "Аль-Хадат", особое внимание сейчас уделяется согласованию пунктов договора, касающихся операции в Рафиахе (Рафахе) и "Филадельфийской оси" (границы между Газой и Египтом).

Ближний Восток
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