"Аль-Хадат": глава ШАБАКа задерживается в Каире для согласования пунктов сделки с ХАМАСом

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщает, что глава израильской обще службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар сегодня, 9 июля, останется в Каире для продолжения переговоров с египетскими и американскими официальными лицами об условиях сделки с ХАМАСом.

По сведениям "Аль-Хадат", особое внимание сейчас уделяется согласованию пунктов договора, касающихся операции в Рафиахе (Рафахе) и "Филадельфийской оси" (границы между Газой и Египтом).