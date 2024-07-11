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Израиль

Мошав Штула, на границе с Ливаном, подвергся обстрелу. Сигнала тревоги не было

время публикации: 11 июля 2024 г., 19:42 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 19:42
Мошав Штула, на границе с Ливаном, подвергся обстрелу. Сигнала тревоги не было
Michael Giladi/Flash90

Мошав Штула, расположенный на так называемой "линии противостояния" на границе с Ливаном, подвергся обстрелу. Сигнала тревоги в поселке не было.

Террористическая группировка "Хизбала" заявила, что для обстрела "военной цели" в Израиле была использована баллистическая ракета малой дальности "Буркан".

В результате обстрела нет раненых.

Из регионального совета сообщили, что ракетой поврежден один из домов в мошаве.

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