Мошав Штула, на границе с Ливаном, подвергся обстрелу. Сигнала тревоги не было

Мошав Штула, расположенный на так называемой "линии противостояния" на границе с Ливаном, подвергся обстрелу. Сигнала тревоги в поселке не было.

Террористическая группировка "Хизбала" заявила, что для обстрела "военной цели" в Израиле была использована баллистическая ракета малой дальности "Буркан".

В результате обстрела нет раненых.

Из регионального совета сообщили, что ракетой поврежден один из домов в мошаве.