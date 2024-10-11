13-летние арабы из Иерусалима разбили надгробия погибших в войне Судного дня

В канун Рош а-Шана камеры наружного наблюдения зафиксировали акт вандализма на кладбище в Иерусалиме, где похоронены военнослужащие, погибшие во время войны Судного дня.

Двое тринадцатилетних жителей арабского квартала Иерусалима разбили три надгробных плиты на могилах погибших на войне Судного дня военнослужащих.

Установив личность вандалов, сотрудники полиции арестовали их и отправили под домашний арест на пять суток. Прокуратура отказывается предъявлять обвинительное заключение, поскольку подозреваемые не достигли 14-летнего возраста.