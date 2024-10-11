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Израиль

13-летние арабы из Иерусалима разбили надгробия погибших в войне Судного дня

время публикации: 11 октября 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 14:27
13-летние арабы из Иерусалима разбили надгробия погибших в войне Судного дня
Hadas Parush/Flash90

В канун Рош а-Шана камеры наружного наблюдения зафиксировали акт вандализма на кладбище в Иерусалиме, где похоронены военнослужащие, погибшие во время войны Судного дня.

Двое тринадцатилетних жителей арабского квартала Иерусалима разбили три надгробных плиты на могилах погибших на войне Судного дня военнослужащих.

Установив личность вандалов, сотрудники полиции арестовали их и отправили под домашний арест на пять суток. Прокуратура отказывается предъявлять обвинительное заключение, поскольку подозреваемые не достигли 14-летнего возраста.

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