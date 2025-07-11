В Хан-Юнисе уничтожен туннель километровой длины. Оперативное видео

188-я бригада под командованием 36-й дивизии продолжает действовать в Хан-Юнисе на юге сектора Газы. В рамках операции были осуществлены целевые рейды против новых целей, уничтожена надземная и подземная террористическая инфраструктура, конфискованы средства ведения боя и военное снаряжение.

В течение последних дней военнослужащие в сотрудничестве с ВВС уничтожили террористическую вооруженную группу, приблизившуюся к израильским войскам и представлявшую для них угрозу. Кроме того, в сотрудничестве с бойцами инженерно-саперного подразделения военнослужащие обнаружили и уничтожили центральный подземный туннель в Хан-Юнисе протяженностью около километра.