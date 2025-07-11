x
11 июля 2025
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июля 2025
|
11 июля 2025
|
последняя новость: 12:23
11 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хан-Юнисе уничтожен туннель километровой длины. Оперативное видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 11 июля 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 11:27
188-я бригада под командованием 36-й дивизии продолжает действовать в Хан-Юнисе на юге сектора Газы.
Пресс-служба ЦАХАЛа

188-я бригада под командованием 36-й дивизии продолжает действовать в Хан-Юнисе на юге сектора Газы. В рамках операции были осуществлены целевые рейды против новых целей, уничтожена надземная и подземная террористическая инфраструктура, конфискованы средства ведения боя и военное снаряжение.

В течение последних дней военнослужащие в сотрудничестве с ВВС уничтожили террористическую вооруженную группу, приблизившуюся к израильским войскам и представлявшую для них угрозу. Кроме того, в сотрудничестве с бойцами инженерно-саперного подразделения военнослужащие обнаружили и уничтожили центральный подземный туннель в Хан-Юнисе протяженностью около километра.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июля 2025

644-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июля 2025

Арабские СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона Джабалии ХАМАСа по прозвищу "Ястреб"