ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован Мухаммад Шаиб, курировавший контрабанду оружия из Ирана

ВВС ЦАХАЛа, используя данные военной разведки и службы общей безопасности, атаковали и ликвидировали в ливанском районе Ан-Намирия террориста Мухаммада Шаиба, занимавшегося планированием терактов против изриальских граждан, живущих на севере Израиля.

Шаиб был ключевым звеном в цепи контрабанды оружия из Ирана террористическим организациям, действующим в том числе в Иудее и Самарии. При этом он поддерживал связь с торговцами оружием в Сирии и Ливане.

Ликвидация Шаиба наносит удар по пополнению арсеналов оружия различных террористических организаций в Иудеи и Самарии.

Неделю назад на юге Ливана, в районе деревни Кфар-Сила, был ликвидирован террорист Касем Салах аль-Хусейни, связанный с иранским подразделением "Кудс".

ВВС ЦАХАЛа действовали под разведывательным руководством службы общей безопасности (ШАБАК), Северного командования и военной разведки (АМАН).

Аль-Хусейни, осуществляя контакты с ливанскими и сирийскими торговцами оружием, способствовал попыткам контрабанды оружия в Израиль для осуществления террористических атак.