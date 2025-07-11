x
11 июля 2025
|
последняя новость: 21:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июля 2025
|
11 июля 2025
|
последняя новость: 21:26
11 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован Мухаммад Шаиб, курировавший контрабанду оружия из Ирана

Контрабанда
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 июля 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 21:12
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован террорист Мухаммад Шаиб
AP Photo/Hassan Ammar

ВВС ЦАХАЛа, используя данные военной разведки и службы общей безопасности, атаковали и ликвидировали в ливанском районе Ан-Намирия террориста Мухаммада Шаиба, занимавшегося планированием терактов против изриальских граждан, живущих на севере Израиля.

Шаиб был ключевым звеном в цепи контрабанды оружия из Ирана террористическим организациям, действующим в том числе в Иудее и Самарии. При этом он поддерживал связь с торговцами оружием в Сирии и Ливане.

Ликвидация Шаиба наносит удар по пополнению арсеналов оружия различных террористических организаций в Иудеи и Самарии.

Неделю назад на юге Ливана, в районе деревни Кфар-Сила, был ликвидирован террорист Касем Салах аль-Хусейни, связанный с иранским подразделением "Кудс".

ВВС ЦАХАЛа действовали под разведывательным руководством службы общей безопасности (ШАБАК), Северного командования и военной разведки (АМАН).

Аль-Хусейни, осуществляя контакты с ливанскими и сирийскими торговцами оружием, способствовал попыткам контрабанды оружия в Израиль для осуществления террористических атак.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2025

ЦАХАЛ ликвидировал террориста Касема Салаха аль-Хусейни, связанного с иранским подразделением "Кудс"