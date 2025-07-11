На юге Ливана из-за технической неисправности упал беспилотник ВВС ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил, что в четверг, 10 июля, на юге Ливана из-за технической неисправности упал беспилотник ВВС Армии обороны Израиля.

"Опасений по поводу утечки информации нет, инцидент расследуется", – сообщили в ЦАХАЛе.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что израильский беспилотник атаковал автомобиль в районе деревни Кфар-Кила на юге Ливана, а затем упал и взорвался.