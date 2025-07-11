На юге Ливана из-за технической неисправности упал беспилотник ВВС ЦАХАЛа
время публикации: 11 июля 2025 г., 16:45 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 16:49
ЦАХАЛ подтвердил, что в четверг, 10 июля, на юге Ливана из-за технической неисправности упал беспилотник ВВС Армии обороны Израиля.
"Опасений по поводу утечки информации нет, инцидент расследуется", – сообщили в ЦАХАЛе.
Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что израильский беспилотник атаковал автомобиль в районе деревни Кфар-Кила на юге Ливана, а затем упал и взорвался.