NBC: США взвешивали возможность переговоров с ХАМАСом об освобождении американцев в обход Израиля

Как передает телеканал NBC, в администрации США обсуждался вопрос о возможности переговоров с ХАМАСом с целью освобождения заложников, имеющих американское гражданство – в случае, если потерпят крах усилия по достижению соглашения между Израилем и этой палестинской террористической группировкой.

Информация о консультациях была получена от четырех американских источников, двое из которых – сотрудники, а еще двое – бывшие сотрудники администрации США. Переговоры предлагалось вести в обход Израиля и при посредничестве Катара.

По оценке США, ХАМАС удерживает пять живых американских граждан и останки еще трех американцев, которые, предположительно, были убиты 7 октября 2023 года, а их тела вывезены в сектор Газы.

Источники не обладали сведениями о том, что администрация Байдена намеревалась предложить террористам взамен. Однако, отмечает издание, такие переговоры сами по себе стали бы значительным успехом ХАМАСа, усилив разногласия между США и Израилем и еще более ослабив премьер-министра Биньямина Нетаниягу.