x
10 июня 2024
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2024
|
10 июня 2024
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NBC: США взвешивали возможность переговоров с ХАМАСом об освобождении американцев в обход Израиля

время публикации: 10 июня 2024 г., 14:16 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 14:22
NBC: США взвешивали возможность переговоров с ХАМАСом об освобождении американцев в обход Израиля
AP Photo/Leo Correa

Как передает телеканал NBC, в администрации США обсуждался вопрос о возможности переговоров с ХАМАСом с целью освобождения заложников, имеющих американское гражданство – в случае, если потерпят крах усилия по достижению соглашения между Израилем и этой палестинской террористической группировкой.

Информация о консультациях была получена от четырех американских источников, двое из которых – сотрудники, а еще двое – бывшие сотрудники администрации США. Переговоры предлагалось вести в обход Израиля и при посредничестве Катара.

По оценке США, ХАМАС удерживает пять живых американских граждан и останки еще трех американцев, которые, предположительно, были убиты 7 октября 2023 года, а их тела вывезены в сектор Газы.

Источники не обладали сведениями о том, что администрация Байдена намеревалась предложить террористам взамен. Однако, отмечает издание, такие переговоры сами по себе стали бы значительным успехом ХАМАСа, усилив разногласия между США и Израилем и еще более ослабив премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 июня 2024

Энтони Блинкен прибыл в Египет на переговоры о перемирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 июня 2024

ХАМАС просит США заставить Израиль прекратить войну
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2024

ХАМАС опровергает, что Египет и Катар пригрозили арестом лидерам группировки