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ЦАХАЛ: ночью была перехвачена цель, летевшая в сторону Израиля с востока

время публикации: 11 июня 2024 г., 05:40 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 05:59
ЦАХАЛ: ночью была перехвачена цель, летевшая в сторону Израиля с востока
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 июня израильские ВВС успешно перехватили подозрительную воздушную цель, приближавшуюся к территории Израиля с востока.

"Цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛа и не пересекала границу страны. В соответствии с принятой практикой не было активировано никаких предупреждений, жертв и ущерба не было", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

По всей видимости, речь идет об очередной попытке атаки со стороны иракских шиитов.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" в ночь на 11 июня заявила, что выпустила ударные БПЛА в сторону Эйлата. Вечером 10 июня та же группировка заявляла о запуске БПЛА в сторону Голанских высот.

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