ЦАХАЛ: ночью была перехвачена цель, летевшая в сторону Израиля с востока

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 июня израильские ВВС успешно перехватили подозрительную воздушную цель, приближавшуюся к территории Израиля с востока.

"Цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛа и не пересекала границу страны. В соответствии с принятой практикой не было активировано никаких предупреждений, жертв и ущерба не было", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

По всей видимости, речь идет об очередной попытке атаки со стороны иракских шиитов.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" в ночь на 11 июня заявила, что выпустила ударные БПЛА в сторону Эйлата. Вечером 10 июня та же группировка заявляла о запуске БПЛА в сторону Голанских высот.