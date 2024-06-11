СМИ: ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хизбаллы" на северо-востоке Ливана, есть убитые и раненые

Поздно вечером 10 июня ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на северо-востоке Ливана, в районе Баальбека, сообщают ливанские СМИ и агентство France-Presse.

Согласно указанным источникам, в районе Эль-Хирмиль около границы с Сирией было нанесено не менее девяти ракетных ударов. Целями были колонна бензовозов и здание, которое использовала "Хизбалла".

Известно, что в результате этой атаки по меньшей мере трое боевиков "Хизбаллы" были убиты, еще трое ранены.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.

Информация уточняется.

Очевидно, что данная атака стала ответом на действия ПВО "Хизбаллы", которым удалось 10 июня сбить очередной израильский беспилотный самолет в небе над Ливаном.