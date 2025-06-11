СМИ: в двух инцидентах в секторе Газы ранены четверо военнослужащих
время публикации: 11 июня 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 18:17
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в секторе Газы в двух инцидентах ранены четверо военнослужащих ЦАХАЛа, состояние раненых средней тяжести.
Оба инцидента произошли в районе Хан-Юнисе, на юге сектора.
Ранее радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила о двух раненых военнослужащих в результате снайперского огня.
Во втором инциденте в сторону танка была запущена ракета RPG, двое военнослужащих 74-го батальона получили ранения.
Раненые доставлены в больницу для оказания помощи, их родные уведомлены.