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Израиль

СМИ: в двух инцидентах в секторе Газы ранены четверо военнослужащих

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 11 июня 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 18:17
СМИ: в двух инцидентах в секторе Газы ранены четверо военнослужащих
Пресс-служба ЦАХАЛа

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в секторе Газы в двух инцидентах ранены четверо военнослужащих ЦАХАЛа, состояние раненых средней тяжести.

Оба инцидента произошли в районе Хан-Юнисе, на юге сектора.

Ранее радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила о двух раненых военнослужащих в результате снайперского огня.

Во втором инциденте в сторону танка была запущена ракета RPG, двое военнослужащих 74-го батальона получили ранения.

Раненые доставлены в больницу для оказания помощи, их родные уведомлены.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2025

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