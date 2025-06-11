Отчет британского парламента о мошаве Яхини: целью террористов был координатор безопасности

В среду, 11 июня, ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в мошаве Яхини и на шоссе 34 возле мошава, произошедших в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Внутреннее расследование, проведенное армией, касается, прежде всего, деятельности армейских подразделений, и в отчетах проведенных армией расследований не указаны многие важные моменты. События в армейских отчетах иногда отражены не полностью или не совсем так, как их описывают другие источники.

Что касается боев в районе Яхини, значительную часть из них вели бойцы пограничной полиции МАГАВ и сотрудники полиции, сведения о которых в отчете ЦАХАЛа довольно скупы. Возможно, внутренние расследования событий 7 октября, проводившиеся полицией Израиля, более подробно отражают этот вопрос, однако их результаты по каким-то причинам не публикуются.

Еще одна важная деталь: армейские отчеты довольно отстраненно описывают действия гражданских лиц – как тех, кто присоединился к борьбе и сражался с террористами, так и тех, кто был убит: обстоятельства их гибели в отчетах ЦАХАЛа не всегда подробны.

Поэтому Newsru.co.il также публикует перевод соответствующего раздела из отчета британского парламента, посвященного событиям 7-8 октября 2023 года в Израиле. Важно отметить, что в этом отчете событиям в мошаве Яхини посвящена одна глава, и в нее не включена бойня на шоссе 34 возле мошава, которую решила включить в свой отчет следственная группа ЦАХАЛа. При этом в отчете британского парламента сообщается о большем количестве террористов, атаковавших мошав, чем в отчете армейского расследования – 16, а не восемь.

Несмотря на то, что парламентская группа Великобритания-Израиль под руководством историка лорда Эндрю Робертса проводила расследование по открытым источникам и по беседам с теми свидетелями (в основной массе, гражданскими), к которым их допускали, отчет британского парламента часто содержит более полную и конкретизированную информацию, чем отчеты Армии обороны Израиля. Мы считаем, что знать об этом важно всем, кому небезразлична трагедия 7.10.

Мошав Яхини (здесь и далее – соответствующая глава отчета британского парламента в переводе на русский язык)

Яхини – это религиозный мошав, расположенный в 3,7 милях (примерно 6 км) от границы сектора Газы. Мошав был основан в 1950 году Еврейским агентством Сохнут для первоначального размещения репатриантов из Ирана и Курдистана, а затем в 1952 году в него заселяли репатриантов из Йемена. По данным последней переписи населения в 2022 году, в Яхини проживали 730 человек. В мошаве выращиваются различные сельскохозяйственные культуры, в том числе органические гранаты. В нем также расположен студенческий городок для студентов из находящегося неподалеку колледжа "Сапир".

В 06:29 прозвучала сирена ракетной тревоги "Цева Адом", заставив всех жителей мошава бежать в бомбоубежище и приведя в состояние боеготовности отряд быстрого реагирования мошава – "китат коненут". Координатор безопасности кибуца ("равшац") Ариэль Захави находился в отпуске в Таиланде, однако он мог координировать действия отряда по телефону.

В 07:30 к кибуцу подъехал автомобиль с тремя людьми, сбежавшими с фестиваля Nova. По дороге они попали под обстрел, и колеса их машины были изрешечены пулями. Кадры видеонаблюдения с камер, размещенных у ворот мошава, показывают, как мужчина и две женщины заходят в небольшое бомбоубежище ("мигунит"), находящееся за воротами мошава.

Несколько секунд спустя мужчина – Илан Авраам – вышел из "мигунита" к машине, чтобы взять что-то из багажника, и увидел белый пикап с девятью террористами, свернувший с шоссе к мошаву. Он побежал обратно в укрытие.

Когда террористы подъехали, Авраам вышел из укрытия и попытался убедить террористов, что он один. Однако боевики быстро нашли двух женщин – одной из них была Аяла, жена Авраама. Илана Авраама увели и убили, его останки были найдены 18 дней спустя.

Затем террорист повел двух женщин к машине за воротами, намереваясь увезти их в Газу. Женщины попытались убежать, террорист преследовал их и стрелял в них. Пытаясь спастись, женщины залезли в багажник машины, а террорист продолжал стрелять.

Через пару минут прибыли пять бойцов пограничной полиции МАГАВ и вступили в бой с террористами. Один из них был ранен в перестрелке, но обе женщины были спасены. Бойцы МАГАВ проследовали в мошав, продолжая бой с террористами.

Примерно в это же время житель мошава Пелег Салем, старший сержант ЦАХАЛа, находившийся на выходные дома, взял свое оружие и вышел на улицу, услышав стрельбу и крики. Возле главных ворот он столкнулся с террористами и был убит.

В 07:45 другая группа из 5 террористов проникла в мошав через боковые ворота, они немедленно направились к дому координатора безопасности мошава Ариэля Захави: по всей видимости, его похищение или убийство было их изначальной целью. Отметим, что информация о том, что террористы намеренно искали координаторов безопасности в разных населенных пунктах, знали их имена и место жительства, ранее уже неоднократно публиковалась.

Ариэля Захави, как сказано выше, дома не было, однако там была его семья. Нападавшие застрелили его племянника Йонатана Захави-Хаджби, который вышел на балкон. Из-за отсутствия возможности эвакуации раненого, поскольку машин скорой помощи не было, и добраться до мошава было нельзя из-за хаоса и засад на дороге, 18-летний Йонатан истек кровью, пока его семья тщетно пыталась его спасти.

Также террористами были застрелены двое других гражданских, 66-летний Изхар Хаджби, агроменеджер, и 60-летний Элицур Цуриэль Хаджби. В документе указано, что они не являются родственниками друг другу.

В мошав прибыли еще несколько бойцов пограничной полиции, они присоединились к уже сражавшимся на территории мошава израильским силам и бойцам "китат коненут". Одна из полицейских, сержант Равит Хана Асайяг, была убита, когда возглавляла зачистку дома в мошаве.

Военнослужащие ЦАХАЛа не прибыли в мошав сменить бойцов МАГАВ и местный отряд быстрого реагирования до вечера, когда они приехали для нейтрализации неразорвавшейся гранаты, найденной в доме координатора безопасности Мошава Ариэля Захави.