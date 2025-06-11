ЦАХАЛ сообщил, что из сектора Газы возвращены тела двух заложников

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что 11 июня в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа из сектора Газы возвращены тела двух заложников: Яира Яакова и еще одного заложника, имя которого пока не публикуется.

В сообщении говорится, что Яир Яаков был похищен из кибуца Нир-Оз и убит 7 октября 2023 года. Его супруга Мерав Таль и двое его детей, Ор и Ягиль, были похищены ХАМАСом в "черную субботу" и возвращены в рамках операции "Небесные врата".

Яиру на момент гибели было 59 лет.

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе операции было обнаружено тело еще одного похищенного, его родные об этом уведомлены. Имя будет опубликовано позднее. Местный совет Нир-Оза сообщил, что второй заложник был также похищен из кибуца.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своих социальных сетях опубликовал сообщение, в котором выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких. А также поблагодарил участников операции по возвращению похищенных. "Мы не успокоимся, пока не вернем домой всех похищенных, живых и мертвых", – написал он.