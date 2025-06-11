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Израиль

В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы возвращено тело Яира Яакова

Заложники
время публикации: 11 июня 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 22:26
В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы возвращено тело Яира Яакова
Штаб семей похищенных
В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы возвращено тело Яира Яакова
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы доставлено в Израиль тело 59-летнего Яира Яакова, похищенного из кибуца Нир-Оз. Он был убит 7 октября 2023 года.

О том, что тело Яира Яакова доставлено в Израиль, написали в социальных сетях его сыновья Ор и Ягиль, сами бывшие заложники. "Папа, я тебя люблю. Я до сих пор не знаю, как реагировать, мне грустно говорить это, но я уже жду твоих похорон. Я люблю тебя, я знал, что этот день когда-нибудь настанет. Спасибо ЦАХАЛу, ШАБАКу за эту операцию. Я надеюсь, что остальных мы вернем по сделке, не подвергая опасности жизни солдат", – написал Ягиль.

Отметим, что нет официального подтверждения этой информации ни от ЦАХАЛа, ни от кибуца Нир-Оз.

Ранее стало известно, что в двух инцидентах в секторе Газы были ранены четверо военнослужащих. Оба инцидента произошли в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Все военнослужащие получили ранения средней тяжести.

Израиль
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