С начала военных действий в Израиль прибыли 6166 граждан Украины, из которых 214 не были допущены в страну

Управление регистрации населения и миграции сообщило, что с момента вторжения российских войск в Украину 24 февраля и по утро пятницы, 11 марта, в Израиль прибыли 6166 обладателей украинского паспорта.

- Процесс въезда в Израиль беженцев и потенциальных репатриантов из Украины и России. Подробности



Согласно данным управления, 214 человек не были допущены в Израиль и возвращены в страну прибытия. В том числе в четверг, 10 марта, из 1106 прибывших граждан Украины были возвращены 106 человек, а с полуночи пятницы и до 08:00 – и 228 прибывших были возвращены 4 человека.

Управление не сообщает, сколько из прибывших в Израиль из Украины имеют право на израильское гражданство в рамках Закона о возвращении.

Следует подчеркнуть, что, поскольку Израиль не имеет общей границы или прямого авиасообщения с Украиной (в настоящее время), прибывающие в страну украинцы не имеют автоматически права на статус беженца.

Согласно заявлению министра внутренних дел Айелет Шакед, Израиль готов принять в общей сложности 25 тысяч граждан Украины, не имеющих право на репатриацию. Однако до начала войны в Украине в Израиле находились уже около 20 тысяч украинцев. За первую неделю в страну въехали не менее двух с половиной тысяч беженцев из Украины. Это означает, что до "квоты", определенной главой МВД, осталось въехать еще максимум двум с половиной тысячам человек. Приоритет будут получать украинцы, у которых в Израиле есть близкие родственники.