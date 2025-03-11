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Израиль

Нетаниягу подал в суд на Буги Яалона: "От Катара я не получал ничего, получу от Буги"

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 11 марта 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 20:24
Нетаниягу подал в суд на Буги Яалона: "От Катара я не получал ничего, получу от Буги"
Yonatan Sindel/Flash90, Tomer Neuberg/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу опубликовал видео, в котором заявил, что подал в суд на бывшего министра Моше (Буги) Яалона "за всю ту отвратительную ложь, которую он распространял".

"Ничто не помешает мне продолжать принимать верные решения на благо безопасности нашего государства, – заявил Нетаниягу в своем видеообращении. – В том числе эти фейковые кампании, всплывающие в новостях, раздувающиеся, как воздушный шар, и лопающиеся с такой же скоростью. Знаете, почему люди зевают? Потому что они понимают, что это фейк. И скорость сшивания этих дел не выдерживает скорости, с которой эти дела разваливаются".

"Я решил больше не молчать, – продолжил глава правительства. – Сегодня я подал в суд на Буги Яалона за ту омерзительную ложь, которую он распространяет – якобы я получил что-то от Катара. Так что вам я могу сказать: от Катара я не получил ничего, но от Буги получу, и это только начало"

Далее премьер подчеркивает, что его ничто не запугает, ни шантаж, ни угрозы против его семьи, поскольку ему прекрасно известно, откуда это идет. "Это меня не остановит, – заключает Нетаниягу. – Я продолжу делать то, что нужно, для безопасности всех нас".

Яалон прокомментировал заявление главы правительства следующим образом: "Слышал, что спонсор ХАМАСа подает на меня в суд, – заявил он. – Пожалуйста, ведь может быть, это позволит нам услышать от него объяснение чемоданов с наличными деньгами от Катара для ХАМАСа. Может быть, это позволит нам услышать его объяснения о финансировании Катаром трех его близких помощников? Кто-то нервничает из-за расследования ШАБАКа, подробности которого запрещены к публикации".

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