Израиль возвращает в Ливан боевика "Хизбаллы", солдата и еще трех задержанных

Во вторник, 11 марта, Израиль вернет Ливану пятерых ливанских граждан, задержанных израильскими войсками, в рамках жеста доброй воли в отношении нового президента Ливана Жозефа Ауна перед началом сотрудничества. Решение об этом было принято в ходе четырехсторонней встречи в Накуре, в которой принимали участие представители ЦАХАЛа, Ливана, Франции и США.

Как сообщает радиостанция КАН–"Решет Бет", Израиль передает Ливану активиста "Хизбаллы", задержанного во время боевых действий на севере, военнослужащего ливанской армии, задержанного израильскими войсками, а также еще троих ливанцев.

Утром во вторник ливанское издание "Аль-Ахбар" сообщило, что Израиль должен освободить шестерых ливанских граждан, включая задержанного два дня назад военнослужащего ливанской армии. Всего, по сообщениям из Ливана, в Израиле удерживаются 11 ливанцев.

Освобождение пятерых задержанных должно быть осуществлено на пропускном пункте Ан-Накура после завершения встречи по наблюдению за реализацией соглашения о прекращении огня в Ливане.

Около двух месяцев назад "Хизбалла" передала ливанским властям список из семи боевиков организации, которые были захвачены во время военных действий на юге Ливана. Речь идет о шестерых боевиках, которые были захвачены в деревнях Айта аш-Шаиб и Блида на юге Ливана, а также о высокопоставленном представителе военно-морских сил "Хизбаллы" Имаде Фаделе Амхазе, который был захвачен израильскими коммандос в прибрежном городе Батрун на севере Ливана.