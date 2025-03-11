Возле поселения Эвьятар в результате "каменной атаки" ранена израильтянка

Возле поселения Эвьятар, в зоне ответственности бригады "Шомрон", "каменной атаке" подвергся автомобиль с израильскими номерными знаками. В результате нападения ранена израильтянка. Раненая получила необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и не нуждалась в госпитализации.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что "камнеметатели" скрылись до прибытия военных, ведется их розыск.