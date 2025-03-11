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Израиль

Возле поселения Эвьятар в результате "каменной атаки" ранена израильтянка

время публикации: 11 марта 2025 г., 18:25 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 18:36
Возле поселения Эвьятар в результате "каменной атаки" ранена израильтянка
Nasser Ishtayeh/Flash90

Возле поселения Эвьятар, в зоне ответственности бригады "Шомрон", "каменной атаке" подвергся автомобиль с израильскими номерными знаками. В результате нападения ранена израильтянка. Раненая получила необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и не нуждалась в госпитализации.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что "камнеметатели" скрылись до прибытия военных, ведется их розыск.

Израиль
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