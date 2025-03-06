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Израиль

Возле деревни Хусан в результате "каменной атаки" ранен водитель

Теракт
время публикации: 06 марта 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 22:17
Возле деревни Хусан в результате "каменной атаки" ранен водитель
Nasser Ishtayeh/Flash90

На 375-й трассе, недалеко от арабской деревни Хусан, "каменной атаке" подвергся автомобиль с израильскими номерными знаками. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что осколками стекла ранен водитель (примерно 40 лет).

Раненый доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, полученные им ранения медики оценивают как легкие.

Военные прочесывают территорию в поисках "камнеметателей".

Израиль
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