Возле деревни Хусан в результате "каменной атаки" ранен водитель

На 375-й трассе, недалеко от арабской деревни Хусан, "каменной атаке" подвергся автомобиль с израильскими номерными знаками. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что осколками стекла ранен водитель (примерно 40 лет).

Раненый доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, полученные им ранения медики оценивают как легкие.

Военные прочесывают территорию в поисках "камнеметателей".