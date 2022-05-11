Итоги судмедэкспертизы: журналистка "Аль-Джазиры" погибла в Дженине в результате пулевого ранения в голову

Институт судебной медицины Национального университета Ан-Наджа опубликовал предварительные результаты вскрытия журналистки Ширин Абу Аклэ, погибшей во время перестрелки в Дженине между палестинскими боевиками и израильскими военными.

На проведенной после вскрытия пресс-конференции было объявлено, что причиной смерти стало попадание в голову разрывной пули (رصاصة متفجرة), от полученного ранения женщина умерла мгновенно, передает агентство Maan.

Экспертиза также показала, что оружие, из которого была выпущена пуля, было "очень скорострельным" (من نوع سريع جداً).

Деформированная пуля изъята и передана в лабораторию для дальнейшего анализа, который может позволить установить, из какого оружия она была выпущена и кто может быть ответственен за смерть журналистки.

Отметим, что в заявлении судмедэкспертов из университета Ан-Наджа не звучало однозначного обвинения в адрес израильских военных.