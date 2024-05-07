N12: из восточных кварталов Рафиаха эвакуированы 150 тысяч человек

По данным новостной службы телеканала "Кешет", из восточных кварталов Рафиаха со вчерашнего дня были эвакуированы 150 тысяч человек.

О начале эвакуации было объявлено утром 6 мая. По оценкам ООН, в Рафиахе, на юге сектора Газы, находятся около 1,4 млн граждан, как местных жителей, так и беженцев из других районов сектора.

Эвакуированным предложено перебраться во временный лагерь в гуманитарной зоне Мауаси, в районе Хан-Юниса.

Во вторник, 7 мая, мэр Рафаха (Рафиаха) заявил, что ЦАХАЛ наносит удары по всему городу, а не только по восточным кварталам. По словам мэра, гуманитарный лагерь в Мауаси не готов принять большое количество беженцев, поскольку в нем отсутствует необходимая инфраструктура.

Организация "Врачи без границ" заявила, что операция в Рафахе будет иметь катастрофические последствия для системы здравоохранения сектора.