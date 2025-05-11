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Израиль

Полиция вызвала на допрос депутатов, принимавших участие в столкновениях возле "Сде-Тейман"

Кнессет
Правительство
время публикации: 11 мая 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 14:34
Полиция вызвала на допрос депутатов, принимавших участие в столкновениях возле "Сде Тейман"
Dudu Greenspan/Flash90

Полиция вызвала на допрос министра национального наследия Амихая Элиягу ("Оцма Иегудит"), а также депутатов Нисима Ватури ("Ликуд") и Цви Суккота ("Ционут Датит"). Все они принимали участие в инциденте на военной базе "Сде-Тейман" в июле 2024 года.

Депутат Кнессета Ватури заявил, что не явится на допрос, так как на него распространяется депутатский иммунитет.

Амихай Элиягу и Цви Сукот до сих пор не ответили, намерены ли они явиться на допрос.

Разрешение на допрос депутатов и министра дали юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Айсман.

В июле 2024 года десятки демонстрантов ворвались на территорию военной базы "Сде-Тейман" в знак протеста против ареста военнослужащих, подозреваемых в издевательствах над задержанными боевиками ХАМАСа. На видео, которые были сняты во время беспорядков, были запечатлены несколько депутатов Кнессета.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил: "Юридический советник правительства и государственный прокурор торопятся одобрить проведение расследования в отношении народных избранников из правого лагеря, в то же время закрывая глаза на несравнимо более серьезные правонарушения со стороны депутата Гилада Карива, который был пойман на утечке секретных протоколов комиссии по иностранным делам и обороне, или Яира Голана, который призывает к мятежу и отказу от военной службы, или депутата Наамы Лазими, разжигающей ненависть, или на подстрекательские призывы Эхуда Барака. Вот так выглядит избирательное право и полная политизация правоохранительной системы".

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