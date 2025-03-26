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Израиль

Баарав-Миара разрешила начать расследование против министра и двух депутатов Кнессета

Расследование
Итамар Бен-Гвир
Кнессет
время публикации: 26 марта 2025 г., 21:45 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 21:56
Беспорядки возле "Сде-Тейман". Июль 2024
Flash90

По просьбе полиции юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман разрешили начать расследование в отношении министра Амихая Элияху и депутатов Кнессета Нисима Ватури и Цви Суккота по подозрению в участии в беспорядках возле базы "Сде-Тейман".

В июле 2024 года десятки демонстрантов ворвались на территорию военной базы "Сде-Тейман" в знак протеста против ареста военнослужащих, подозреваемых в издевательствах над задержанными боевиками ХАМАСа. На видео, которые были сняты во время беспорядков, были запечатлены несколько депутатов Кнессета.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, комментируя это решение, заявил: "Юридический советник правительства и государственный прокурор торопятся одобрить проведение расследования в отношении народных избранников из правого лагеря в то же время закрывая глаза на несравнимо более серьезные правонарушения, совершенные депутатом Гилада Карива, который был пойман на утечке секретных протоколов комиссии по иностранным делам и обороне, Яира Голана, который призывает к мятежу и отказу от военной службы, депутата Наамы Лазими, разжигающей ненависть, на подстрекательские призывы Эхуда Барака. Вот так выглядит избирательное право и полная политизация правоохранительной системы".

Израиль
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