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Израиль

Помощник по уходу из Узбекистана обвиняется в издевательствах над подопечным

Полиция
Прокуратура
Нетания
время публикации: 11 мая 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 15:23

В мировой суд Нетании подано обвинительное заключение против 34-летнего Умиджона Мукимова, гражданина Узбекистана, на работавшего помощником по уходу у беспомощного больного человека. Он обвиняется в систематических нападениях на своего подопечного, избиениях, оскорблениях и жестоком обращении с ним.

По данным обвинительного заключения, Умиджон Мукимов находился в Израиле на законных основаниях, он работал в сфере патронажного ухода и около двух лет жил в доме своего подопечного, мужчины 1961 года рождения, страдающего рядом физических и психических заболеваний.

Обвинительное заключение опирается на несколько случаев жестокого обращения, произошедших в период с февраля по март 2025 года. В частности, помощник по уходу бил своего подопечного, щипал его в особо болезненных местах, накрывал его голову одеялом, оскорблял и унижал его.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.

Израиль
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