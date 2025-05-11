Помощник по уходу из Узбекистана обвиняется в издевательствах над подопечным

В мировой суд Нетании подано обвинительное заключение против 34-летнего Умиджона Мукимова, гражданина Узбекистана, на работавшего помощником по уходу у беспомощного больного человека. Он обвиняется в систематических нападениях на своего подопечного, избиениях, оскорблениях и жестоком обращении с ним.

По данным обвинительного заключения, Умиджон Мукимов находился в Израиле на законных основаниях, он работал в сфере патронажного ухода и около двух лет жил в доме своего подопечного, мужчины 1961 года рождения, страдающего рядом физических и психических заболеваний.

Обвинительное заключение опирается на несколько случаев жестокого обращения, произошедших в период с февраля по март 2025 года. В частности, помощник по уходу бил своего подопечного, щипал его в особо болезненных местах, накрывал его голову одеялом, оскорблял и унижал его.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.