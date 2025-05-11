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Израиль

Житель центра страны обвиняется в сексуализированном насилии над своей дочерью

Суд
Сексуальное насилие
Прокуратура
Дети
Расследование
время публикации: 11 мая 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 15:01
Житель центра страны обвиняется в сексуализированном насилии над своей дочерью
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против 42-летнего жителя центра страны, который на протяжении длительного времени подвергал сексуальному насилию свою 14-летнюю дочь, а также совершал насилие в отношении своей жены.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый ежедневно, многократно и систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, в том числе трогал ее в интимных местах, спрашивая, приятно ли ей.

Он также нарушил приватность дочери, войдя без ее согласия в ее личный аккаунт электронной почты и скопировав интимные фотографии ее и ее парня. Он также минимум в двух случаях нападал на свою жену, пинал ее, бил ее кулаками и бил ее головой о стену.

Ему вменяется 12 пунктов обвинения, включая сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи, не достигшего 16-летнего возраста, нарушение приватности, незаконный доступ к компьютерным данным, нападение и избиение.

Прокуратура попросила оставить обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.

Израиль
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