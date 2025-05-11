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Израиль

ЦАХАЛ предупредил Йемен о скорых ударах по трем морским портам

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 11 мая 2025 г., 21:13 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 21:15
ЦАХАЛ предупредил Йемен о скорых ударах по трем морским портам
Пресс-служба ЦАХАЛа

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будут атакованы морские порты Рас-Иса, Ходейда и Салиф.

"В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты на своей территории, мы настоятельно призываем находящихся в этих портах людей эвакуироваться", – говорится в сообщении.

Последний раз ЦАХАЛ атаковал объекты на территории, контролируемой хуситами в Йемене, 6 мая, в ответ на ракетный обстрел международного аэропорта Израиля 4 мая. Атака началась примерно через один час после того, как арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будет атакован международный аэропорт в Сане, столице этой страны. В атаке участвовали около 20 боевых самолетов.

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