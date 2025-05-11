ЦАХАЛ предупредил Йемен о скорых ударах по трем морским портам

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будут атакованы морские порты Рас-Иса, Ходейда и Салиф.

"В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты на своей территории, мы настоятельно призываем находящихся в этих портах людей эвакуироваться", – говорится в сообщении.

Последний раз ЦАХАЛ атаковал объекты на территории, контролируемой хуситами в Йемене, 6 мая, в ответ на ракетный обстрел международного аэропорта Израиля 4 мая. Атака началась примерно через один час после того, как арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей Йемена, сообщив, что вскоре будет атакован международный аэропорт в Сане, столице этой страны. В атаке участвовали около 20 боевых самолетов.