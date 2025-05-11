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Израиль

Бригаду "Нахаль" перебрасывают из Иудеи и Самарии в Газу

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 11 мая 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 17:01
Бригаду "Нахаль" перебрасывают из Иудеи и Самарии в Газу
Пресс-служба ЦАХАЛа

933-я пехотная бригада "Нахаль" завершает свою миссию в Иудее и Самарии. Эта бригада вскоре будет переброшена в сектора Газы и будет действовать в составе 162-й дивизии, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Действуя в Иудее и Самарии в течение трех месяцев, бойцы бригады "Нахаль" задержали более 100 разыскиваемых террористов, ликвидировали нескольких боевиков, конфисковали десятки единиц оружия.

5 мая 2025 года было объявлено название новой военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы: "Колесницы Гидеона". План новой операции: постепенное усиление давления на ХАМАС без полной оккупации сектора. Судя по всему, бригаду "Нахаль" возвращают в Газу именно для участия в этой операции.

Израиль
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