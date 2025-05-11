Бригаду "Нахаль" перебрасывают из Иудеи и Самарии в Газу

933-я пехотная бригада "Нахаль" завершает свою миссию в Иудее и Самарии. Эта бригада вскоре будет переброшена в сектора Газы и будет действовать в составе 162-й дивизии, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Действуя в Иудее и Самарии в течение трех месяцев, бойцы бригады "Нахаль" задержали более 100 разыскиваемых террористов, ликвидировали нескольких боевиков, конфисковали десятки единиц оружия.

5 мая 2025 года было объявлено название новой военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы: "Колесницы Гидеона". План новой операции: постепенное усиление давления на ХАМАС без полной оккупации сектора. Судя по всему, бригаду "Нахаль" возвращают в Газу именно для участия в этой операции.