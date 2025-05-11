Десантную бригаду перебрасывают из Сирии в Газу

После завершения пятимесячной миссии в Сирии бойцы 35-й бригады "Цанханим" готовятся к возвращению в сектор Газы, где эта бригада будет действовать в составе 98-й особой резервной дивизии.

В ближайшие дни десантную бригаду заменят в Сирии резервные силы ЦАХАЛа.

До участия в миссии в Сирии 35-я бригада "Цанханим" действовала на юге Ливана.

5 мая 2025 года было объявлено название новой военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы: "Колесницы Гидеона". План новой операции: постепенное усиление давления на ХАМАС без полной оккупации сектора. Судя по всему, десантников возвращают в Газу именно для участия в этой операции.