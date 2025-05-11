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Израиль

Десантную бригаду перебрасывают из Сирии в Газу

Газа
Война "Железные мечи"
Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 мая 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 15:34
Десантную бригаду перебрасывают из Сирии в Газу
Пресс-служба ЦАХАЛа

После завершения пятимесячной миссии в Сирии бойцы 35-й бригады "Цанханим" готовятся к возвращению в сектор Газы, где эта бригада будет действовать в составе 98-й особой резервной дивизии.

В ближайшие дни десантную бригаду заменят в Сирии резервные силы ЦАХАЛа.

До участия в миссии в Сирии 35-я бригада "Цанханим" действовала на юге Ливана.

5 мая 2025 года было объявлено название новой военной операции ЦАХАЛа в секторе Газы: "Колесницы Гидеона". План новой операции: постепенное усиление давления на ХАМАС без полной оккупации сектора. Судя по всему, десантников возвращают в Газу именно для участия в этой операции.

Израиль
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