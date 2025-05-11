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Израиль

В Сирии найдены останки израильского солдата Цви Фельдмана

Ливан
Погибшие
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 11 мая 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 10:44
Цви Фельдман
Фото семьи погибшего
В Ливане найдены останки израильского солдата Цви Фельдмана
Пресс-служба ЦАХАЛа
Нетаниягу и семья Фельдман
Фото: Коби Гидеон, GPO

Офис главы правительства Израиля сообщил, что в ходе спецоперации "Мосада" и Армии обороны Израиля на родину были возвращены останки старшего сержанта Цви Фельдмана, павшего в бою при Султан-Якубе в июне 1982 года во время Первой ливанской войны.

"На протяжении десятилетий Цвика считался пропавшим без вести, и попытки найти его и других пропавших без вести участников того сражения не прекращались. Шесть лет назад мы вернули для захоронения в Израиле тело старшего сержанта Захарии Баумеля. Сегодня мы возвращаем Цвику. И не прекратим наших усилий, пока не будет найден и возвращён старший сержант Йегуда Кац, который до сих пор числится пропавшим с того же боя", – сказано в заявлении офиса премьер-министра.

Далее цитируется заявление главы правительства Биньямина Нетаниягу: "На протяжении многих лет я лично утверждал тайные операции по поиску пропавших в бою у Султан-Яакуба. Я пообещал семье Фельдман, что не прекращу попыток вернуть Цвику домой – и сдержал своё слово".

"Я выражаю глубокую благодарность "Мосаду", ЦАХАЛу, ШАБАКу и координатору по делам пленных и пропавших Галю Хиршу – за десятилетия самоотверженной, настойчивой и благородной работы по возвращению Цвики, а также всех наших пропавших и похищенных – живых и павших", – заявляет Нетаниягу.

Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: останки Цви Фельдмана были найдены в ходе спецоперации "в самом сердце Сирии", в подготовке которой также участвовал ШАБАК. Семья Фельдман была уведомлена после того, как останки были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.

Поиски останков Йегуды Каца, погибшего в том же бою, продолжаются.

В апреле 2019 года было объявлено, что в ходе секретной операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело Захарии Баумеля, погибшего у деревни Султан Якуб. Тогда сообщалось, что могилу нашли российские военные. Москва заявляла, что продолжит поиски останков Йегуды Каца и Цви Фридмана.

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