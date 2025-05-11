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Ближний Восток

"Аль-Арабия": помимо Цви Фельдмана, в Израиль доставлены останки еще троих человек

Сирия
Погибшие
время публикации: 11 мая 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 17:21
"Аль-Арабия": помимо Цви Фельдмана, в Израиль доставлены останки еще троих человек
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает уточненные данные о возвращении из Сирии останков старшего сержанта Цви Фельдмана, павшего в бою при Султан-Якубе в июне 1982 года во время Первой ливанской войны.

По сообщению "Аль-Арабии", останки Цви Фельдмана были захоронены на кладбище лагеря палестинских беженцев Ярмук, и о месте захоронения знали лишь примерно пять человек. Из Сирии около полутора месяцев назад были доставлены в Израиль останки четырех человек. Сообщение о том, что останки Цви Фельдмана вернули для захоронения на родине, было задержано из-за сложностей идентификации по ДНК.

Ведется работа по анализу других останков после получения разведывательной информации о местонахождении останков Эли Коэна – самого известного разведчика в истории Израиля.

Ближний Восток
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