В день праздника Лаг ба-Омер не будет занятий в школах и детских садах

Министерство образования Израиля подтвердило, что в день праздника Лаг ба-Омер занятия в школах и детских садах проводиться не будут. Решение было принято по согласованию между министерством финансов и профсоюзом учителей.

9 мая министерство образования сообщило: в календарь добавлены два дополнительных выходных дня – в этом году на Лаг ба-Омер (с четверга на пятницу, 15-16 мая 2025 года) и в следующем, так же на Лаг ба-Омер (5 мая 2026 года).