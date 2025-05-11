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Израиль

В день праздника Лаг ба-Омер не будет занятий в школах и детских садах

Мин.образования
Праздники
время публикации: 11 мая 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 10:58
В день праздника Лаг ба-Омер не будет занятий в школах и детских садах
Miriam Alster/Flash90

Министерство образования Израиля подтвердило, что в день праздника Лаг ба-Омер занятия в школах и детских садах проводиться не будут. Решение было принято по согласованию между министерством финансов и профсоюзом учителей.

9 мая министерство образования сообщило: в календарь добавлены два дополнительных выходных дня – в этом году на Лаг ба-Омер (с четверга на пятницу, 15-16 мая 2025 года) и в следующем, так же на Лаг ба-Омер (5 мая 2026 года).

Израиль
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