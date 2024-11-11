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Израиль

ЦАХАЛ временно запретил яхтинг к югу от Хайфы по соображениям безопасности

время публикации: 11 ноября 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 10:48
ЦАХАЛ временно запретил яхтинг к югу от Хайфы по соображениям безопасности
Arie Leib Abrams/Flash90
ЦАХАЛ временно запретил яхтинг к югу от Хайфы по соображениям безопасности
Пресс-служба ЦАХАЛа

В связи с соображениями безопасности, о которых не сообщается конкретно, ЦАХАЛ отдал в ночь на понедельник необычное распоряжение: участок моря к югу от пляжа Кармель в Хайфе, известный как "зона B", запрещен для плавания малых судов с 02:00 11 ноября до 12:00 11 ноября.

Как уточняется в новостях государственного портала Gov.IL, соответствующее объявление было доведено до сведения посетителей марины в Хайфе.

"Никто не имеет права выходить на малом судне или плавать в закрытой зоне, кроме как с предварительного разрешения командующего военно-морскими силами ЦАХАЛа или уполномоченного им", – сказано в официальном сообщении.

Запрет распространяется на малые суда (длиной менее 24 метров) гражданского и коммерческого использования, включая яхты и моторные лодки.

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