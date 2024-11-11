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Израиль

Депутат Офер Касиф до весны 2025 года удален из Кнессета и лишен зарплаты

время публикации: 11 ноября 2024 г., 16:57 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 16:57
Депутат Офер Касиф до весны 2025 года удален из Кнессета и лишен зарплаты
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по этике наложила наказание на депутата Офера Касифа (ХАДАШ-ТААЛ).

Единогласным решением комиссии Касиф удален из Кнессета до весны 2025 года и лишен депутатской зарплаты.

Наказание наложено на депутата за решение присоединиться к иску, поданному против Израиля в международный суд в Гааге. Касиф наказан также за публичные обвинения ЦАХАЛа в совершении бойни.

Речь идет о самом тяжелом наказании, решение о котором когда-либо принималось комиссией по этике.

Израиль
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