Депутат Офер Касиф до весны 2025 года удален из Кнессета и лишен зарплаты

Комиссия Кнессета по этике наложила наказание на депутата Офера Касифа (ХАДАШ-ТААЛ).

Единогласным решением комиссии Касиф удален из Кнессета до весны 2025 года и лишен депутатской зарплаты.

Наказание наложено на депутата за решение присоединиться к иску, поданному против Израиля в международный суд в Гааге. Касиф наказан также за публичные обвинения ЦАХАЛа в совершении бойни.

Речь идет о самом тяжелом наказании, решение о котором когда-либо принималось комиссией по этике.