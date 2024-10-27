Депутата Офера Касифа вновь требуют отстранить: написал подстрекательский пост о погибшем в Ливане

Генеральный директор организации "Бецельмо" Шай Глик обратился в парламентскую комиссию Кнессета по этике с требованием немедленно отстранить от должности депутата Офера Касифа (ХАДАШ-ТААЛ) и оштрафовать его на 100 тысяч шекелей.

Поводом для этого стал подстрекательский пост против погибшего в Ливане военнослужащего Шоваля Бен-Натана, который Касиф опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х.

Касиф утверждает, что погибший был "поселенцем, убившим 40-летнего палестинца во время сбора оливок", что он якобы "жаждал кровной мести и стремился убить как можно больше женщин и детей в Газе".

"Несмотря на его преступные взгляды, он был призван и отправлен в Газу и в Ливан, где он мог реализовать свои отвратительные идеи, – пишет депутат. – Подобные ему чудовища сидят сегодня в правительстве и определяют политику, и ими движет не безопасность Израиля и его граждан, а навязчивое мессианство и жажда крови".

Шай Глик, приводя в пример эту публикацию, указывает, что "пришло время положить конец подстрекательству и клевете в адрес военнослужащих ЦАХАЛа. Эти утверждения наносят ущерб чести и достоинству погибшего и его близким".

Глик требует созвать срочное заседание комиссии Кнессета по этике для обсуждения санкций против Офера Касифа, подчеркивая, что заявления депутата "переходят всякие границы".