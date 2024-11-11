У преступности много лиц: полиция изъяла оружие, боеприпасы и реалистичную маску

Сотрудники полицейского отдела по расследованию тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛь) при ЛАХАВ-433 изъяли у подозреваемых две автоматических винтовки, два пистолета и силиконовую реалистичную маску.

По сообщению пресс-службы полиции, на Трансизраильском шоссе (шоссе 6) в районе Нахшоним был остановлен автомобиль 50-летнего жителя Тайбе, в его машине был найден автомат системы Калашникова и пистолет FN.

В Раме в автомобиле найдена винтовка М-16, пистолет, около 1000 патронов 5.56 и силиконовая маска, имитирующая человеческое лицо, а также черные закрывающие лицо маски. Был найден также автомобиль-дубль (идентичный первому с аналогичными номерами).