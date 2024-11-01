"Губка Боб – криминальный банк": в Тайбе хранили оружие и миллион долларов в детском чемодане

Специальная оперативная группа по борьбе с преступностью в арабском секторе изъяла в Тайбе пистолет, боеприпасы, миллион долларов и два миллиона шекелей наличными: деньги хранились в невинного вида детском чемодане с изображением мультгероя Губки Боба.

В ходе целенаправленного обыска в доме подозреваемого сотрудники полиции нашли пистолет и патроны к нему, в соседнем доме были обнаружены деньги, которые хранились в детском чемодане.

По завершении обыска ключевой подозреваемый был арестован, его родственник был задержан для допроса, после которого он был освобожден с определенными ограничениями.