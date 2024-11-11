Террорист из Газы получил разрешение на визиты родственников из Иудеи и Самарии

Военный суд в изоляторе Офер позволил террористу, который был освобожден в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита в 2011 году и вновь арестован за террористическую деятельность в ходе войны "Железные мечи" в секторе Газы, увидеться с его родственниками из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии.

Как сообщает в понедельник, 11 ноября, "Сругим", руководитель тюрьмы выступал категорически против данного решения, однако судья военного суда позволил визиты родственников террористу.

По информации издания, адвокат террориста в ходе судебного заседания назвала террористом руководителя тюрьмы, после чего заседание было немедленно прекращено.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал решение суда "позором" и выразил надежду, что военная прокуратура обжалует его. "В то время как наши похищенные остаются в Газе в ужасных условиях и могут лишь мечтать о свидании со своими родственниками, наш израильский военный судья позволяет семье террориста ХАМАСа, который в прошлом уже освобождался по "сделке Шалита", навестить его".

Напомним, с начала войны "Железные мечи" Итамар Бен-Гвир распорядился о запрете посещений палестинских заключенных, отбывающих наказание за террористическую деятельность, он также отдал распоряжение ухудшить условия содержания террористов в израильских тюрьмах до требуемого законом минимума.