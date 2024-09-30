Бен-Гвир похвалил судей БАГАЦа за решение не вмешиваться в политику кабинета министров

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поприветствовал решение БАГАЦа отклонить апелляцию семьи израильского араба Уалида Даки, требовавшей выдать его тело для погребения. Дака умер от рака после 38 лет тюремного заключения, которое он отбывал за похищение и убийство военнослужащего ЦАХАЛа Моше Тамама в 1984 году.

"Я приветствую тот факт, что БАГАЦ не стал вмешиваться в решение кабинета министров, поддержавшего мою позицию, согласно которой тела террористов из числа израильских арабов, включая террориста Уалида Таку, необходимо хранить для переговоров, – подчеркнул Бен-Гвир. – Пока ХАМАС продолжает удерживать наших заложников, мы должны использовать все возможные рычаги давления, чтобы освободить их".

Напомним, Высший суд справедливости отклонил апелляцию семьи террориста против удерживания службами безопасности трупа Уалида Даки, умершего в израильской тюрьме в апреле текущего года.

Уалид Дака был обладателем израильского паспорта, до ареста проживал в поселке Бака аль-Гарбия. В 1986 году был приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийству израильского военнослужащего Моше Тамама. В связи с обнаруженным у него онкологическим заболеванием Дака несколько раз подавал просьбу о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ на основании несоответствия условиям досрочного освобождения.

В 2023 году он должен был выйти на свободу, но ему прибавили еще два года за контрабанду мобильных телефонов в тюрьму "Кциот". В мае 2023 года он подал очередное прошение о досрочном освобождении. И хотя офицер тюремной медслужбы в своем заключении написал, что Даке осталось жить всего несколько месяцев, его просьбы вновь была отклонена.

Террорист скончался от рака в больнице "Асаф а-Рофе" 7 апреля в возрасте 62 лет.