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Израиль

Стартовала подготовительная программа перед курсом летчиков ВВС ЦАХАЛа

время публикации: 11 ноября 2024 г., 15:55 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 15:55
Стартовала подготовительная программа перед курсом летчиков ВВС ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 10 ноября началась подготовительная программа перед курсом летчиков ВВС ЦАХАЛа, призванная помочь курсантам справиться со сложными задачами курса. Подготовительная программа продлится около девяти недель, около 60 курсантов и курсанток будут жить и учиться в условиях интерната в центре Израиля.

Участники программы были отобраны специальной комиссией после успешного прохождения всех этапов проверок и подготовки. Программа обучения разработана специалистами ВВС ЦАХАЛа в сотрудничестве с организацией "Кесем а-Цира", цель программы – обеспечить психологическую и социальную подготовку курсантов параллельно с усилением их мотивации.

Преподавать на подготовительной программе будут инструкторы и резервисты ВВС ЦАХАЛа, которые будут сопровождать курсантов в течение всего периода подготовки.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что ВВС Израиля постоянно ищут способы укрепления и пополнения кадрового состава, для чего наиболее подходящим молодым людям допризывного возраста дается возможность реализовать свой потенциал и пройти отбор на летные курсы.

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