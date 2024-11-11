Стартовала подготовительная программа перед курсом летчиков ВВС ЦАХАЛа

В воскресенье, 10 ноября началась подготовительная программа перед курсом летчиков ВВС ЦАХАЛа, призванная помочь курсантам справиться со сложными задачами курса. Подготовительная программа продлится около девяти недель, около 60 курсантов и курсанток будут жить и учиться в условиях интерната в центре Израиля.

Участники программы были отобраны специальной комиссией после успешного прохождения всех этапов проверок и подготовки. Программа обучения разработана специалистами ВВС ЦАХАЛа в сотрудничестве с организацией "Кесем а-Цира", цель программы – обеспечить психологическую и социальную подготовку курсантов параллельно с усилением их мотивации.

Преподавать на подготовительной программе будут инструкторы и резервисты ВВС ЦАХАЛа, которые будут сопровождать курсантов в течение всего периода подготовки.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что ВВС Израиля постоянно ищут способы укрепления и пополнения кадрового состава, для чего наиболее подходящим молодым людям допризывного возраста дается возможность реализовать свой потенциал и пройти отбор на летные курсы.