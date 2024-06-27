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Израиль

"Крылья ЦАХАЛа": 36 выпускников 188-го курса военных летчиков получили офицерские звания

время публикации: 27 июня 2024 г., 22:56 | последнее обновление: 27 июня 2024 г., 22:56
"Крылья ЦАХАЛа": 36 выпускников 188-го курса военных летчиков получили офицерские звания
Пресс-служба ЦАХАЛа

В четверг, 27 июня, на базе ВВС ЦАХАЛа "Увда" (недалеко от Эйлата) состоялась торжественная церемония по случаю присвоения офицерских званий выпускникам 188-го курса военных летчиков.

Курс боевых летчиков – один из самых престижных курсов Армии обороны Израиля. Обучение в летной школе продолжается три года, параллельно курсанты получают академическую степень в университете имени Бен-Гуриона.

На церемонии 36 курсантов, юношей и девушек, получили на форму "крылышки" и с сегодняшнего дня пополнят ряды ВВС.

На церемонии присутствовали: начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, командующий военно-воздушных сил Томер Бар, а также другие офицеры ЦАХАЛа и родственники курсантов. На это церемонию был приглашен Фернандо Симон Марман, около четырех месяцев назад освобожденный ЦАХАЛом при участии ВВС из плена ХАМАСа.

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