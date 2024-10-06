Обвинение: похитил с "месибат тева" пьяного подростка, отвез к себе домой и изнасиловал

В окружной суд Иерусалима подано обвинительное заключение против Итана Лешема Диманта, против которого подал заявление 17-летний участник ночной вечеринки ("месибат тева"). Молодой человек сообщил, что рано утром перед отъездом домой он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал на циновке на земле.

Обвиняемый, который также находился на вечеринке, подошел к нему и приказал пройти к его машине, объяснив, что там, где несовершеннолетний спал, было слишком жарко. Молодой человек отказался, и попросил оставить его в покое. Обвиняемый продолжал его уговаривать, убеждая, что в его машине есть кондиционер, и там будет удобнее, но пострадавший продолжал отказываться.

На определенном этапе обвиняемый поднял подростка с циновки, где тот лежал, и повел к своей машине, находившейся неподалеку. По дороге с головы у пострадавшего слетела кипа, и они вдвоем ее искали. Доведя несовершеннолетнего до своей машины, он усадил его в салон, сел на водительское место и поехал к себе домой.

В обвинительном заключении указывается, что в машине подросток чувствовал себя плохо, он лежал в оцепенении и не знал, куда его везут. Когда они приехали к дому обвиняемого, тот вывел свою жертву из машины и повел к себе домой.

Дома он уложил пострадавшего на матрас, лежавший на полу, и изнасиловал его. Обвиняемый при этом не мог не видеть, что пострадавший не осознает своих действий, находится под влиянием алкоголя и не может дать свободное согласие. В процессе пострадавший очнулся, он говорил, что ему больно и просил прекратить, но обвиняемый продолжал его насиловать.

Около 17:00 он отвез все еще пребывающего в затуманенном состоянии сознания пострадавшего на место вечеринки, и тот вскоре вернулся к себе домой на своем мотоцикле. Обвиняемый также дал своей жертве неверный номер телефона, чтобы тот не смог его найти.

Итану Лешему Диманту вменяется содомия и сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетнего.