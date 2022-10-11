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    В Израиле

    Глава МВД распорядилась впускать в Израиль семьи бегущих из России израильтян

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    Глава МВД распорядилась впускать в Израиль семьи бегущих из России израильтян
    Yossi Aloni/Flash90

    Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед отдала распоряжение Управлению регистрации населения и иммиграции прекратить отказывать во въезде в страну семьям израильских граждан, возвращающихся из России.

    В Управлении регистрации населения и иммиграции подтвердили редакции NEWSru.co.il, что эта инструкция была получена утром 11 октября.

    По данным нашей редакции, в инструкции, полученной пограничной службой, указано, что если гражданин Израиля приезжает в страну с супругом – гражданином России, – то они должны предъявить на границе свидетельство о браке. Свидетельство будет проверено службой "Натив" и, если представители "Натива" подтвердят подлинность документов, то семью гражданина Израиля предписано впустить в страну после внесения залога.

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    Если у супругов не будет документов, подтверждающих их брак, то пограничная служба должна отказать супругу, не имеющему израильское гражданство, во въезде в страну.

    Если израильтянин с семьей прибыл в Израиль не через аэропорт имени Бен-Гуриона, а через один из других въездов в страну, его документы будут переданы на рассмотрение службе "Натив" в аэропорту "Бен-Гурион".

    Напомним, до сих пор граждане Израиля, прилетающие из России с семьями, в аэропорту имени Бен-Гуриона иногда сталкивались с тем, что их супругов и детей не впускают в страну. Наша редакция получала жалобы по этому поводу.

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    Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) после ряда публикаций в СМИ обратилась к министру внутренних дел Айелет Шакед с просьбой издать распоряжение об облегчении въезда в Израиль семей израильских граждан, которые до сих пор проживали на территории Российской Федерации.

    Редакция NEWSru.co.il обращалась в Управление регистрации населения и иммиграции с просьбой объяснить причину депортации из страны супругов израильтян. В Управлении нам заявляли, что эти семьи нарушают формальную процедуру оформления гражданства супругам израильских граждан. Гражданин Израиля, проживающий за границей, в случае брака и рождения детей должен сообщить об этом в израильское консульство по месту жительства. В противном случае пограничная служба может отказать супругу гражданина Израиля во въезде в страну.

    Однако в последнее время очереди в израильские консульства на территории РФ таковы, что ждать приема приходится многие месяцы. На фоне объявления в стране мобилизации для участия в войне против Украины (21.09.2022) очереди в консульства Израиля выросли еще больше. Сотни тысяч россиян спешно покинули территорию РФ.

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    На прошлой неделе в интервью редакции NEWSru.co.il министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед, которая устанавливает правила въезда в страну, заявляла, что не получала никаких обращений по этому поводу и проверит, как можно помочь израильтянам с семьями вернуться в страну.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Октября 2022
    Израиль продолжает отказывать во въезде из РФ супругам граждан: депортированы жена и семимесячная дочь израильтянина
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Октября 2022
    Депутат Малиновская обратилась к главе МВД с просьбой облегчить въезд в Израиль супругам израильских граждан из России
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Октября 2022
    "Я считаю, что Нетаниягу должен был освободить свое место". Интервью с Айелет Шакед
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Октября 2022
    На фоне утверждения плана приема евреев из России Израиль не впускает супругов возвращающихся израильтян
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