Сотни людей помолились за возвращение заложников у перекрестка Шаар а-Негев

Массовая молитва прошла в преддверии Судного Дня на возле перекрестка Шаар а-Негев: несколько сотен человек помолились за скорейшее возвращение похищенных ХАМАСом заложников и безопасность для военнослужащих и сотрудников служб безопасности.

В молитве приняли участие родственники похищенных, жители населенных пунктов в окрестностях сектора Газы, учащиеся "йешивот эсдер" – религиозных учебных заведений, выпускники которых служат в ЦАХАЛе, – а также жители Сдерота.

В молитве принимали участие также мэр Сдерота Алон Давиди и лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц.