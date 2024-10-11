Сотни людей помолились за возвращение заложников у перекрестка Шаар а-Негев
время публикации: 11 октября 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 14:03
Массовая молитва прошла в преддверии Судного Дня на возле перекрестка Шаар а-Негев: несколько сотен человек помолились за скорейшее возвращение похищенных ХАМАСом заложников и безопасность для военнослужащих и сотрудников служб безопасности.
В молитве приняли участие родственники похищенных, жители населенных пунктов в окрестностях сектора Газы, учащиеся "йешивот эсдер" – религиозных учебных заведений, выпускники которых служат в ЦАХАЛе, – а также жители Сдерота.
В молитве принимали участие также мэр Сдерота Алон Давиди и лидер "Махане Мамлахти" Бени Ганц.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 11 октября 2024