Предъявлены обвинения террористам, намеревавшимся взорвать башни Азриэли в Тель-Авиве

Прокуратура подала в Центральный районный суд Лода обвинительное заключение против пятерых подсудимых, жителей Тайбэ, обвиняемых в членстве в террористической организации и подготовке мегатеракта в башнях Азриэли в Тель-Авиве.

Информация об этом расследовании была опубликована накануне.

Обвинения предъявлены 27-летнему Саджиду Масаруа, 24-летнему Махмуду Аззаму, 34-летнему Ибрагиму Шейху Юсуфу, 26-летнему Абдалле Баранси, 27-летнему Абделю Кариму Баранси.

Им инкриминируются: вступление в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ) и подготовка теракта с применением заминированного грузовика. Следствием установлено, что обвиняемые изучали в интернете материалы об изготовлении взрывных устройств и один из них говорил о намерении "взорвать Азриэли" после заявления министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира о стремлении построить третий Храм на месте мечети Аль-Акса. Террористы обсуждали и сценарии нападения с применением огнестрельного оружия. Некоторые из них встречались за границей с другими сторонниками ИГ.

Следствием установлено, что один из обвиняемых решил создать военизированное подразделение ИГ в июне 2024 года. При этом предполагалось, что группа будет делать вид, что изучает религиозные тексты. Обсуждая теракт в башнях Азриэли, террористы пришли к выводу, что заминированный грузовик следует оставить около несущих колонн одной из башен, так как их разрушение может привести к обрушению зданий. Кроме того, планировалось приобрести оружие, чтобы после подрыва грузовика открыть огонь по людям. Террористы также говорили о готовности стать смертниками.

При аресте у пятерых подозреваемых было обнаружено и изъято различное оружие.